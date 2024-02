Ex-jogador da base do Internacional é morto a tiros em tentativa de assalto em Olinda

Ex-atleta da base do Internacional, Keven Paulo Santos da Silva, de 18 anos, foi morto após tentar assaltar um sargento do exército na abertura do Carnaval de Olinda, segundo testemunhas. O caso aconteceu por volta das 20 horas da noite dessa quinta-feira, 8, no Bairro do Carmo, região do Centro Histórico de Olinda.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), durante a tentativa de assalto, foi apreendido um simulacro de arma de fogo com os suspeitos. O militar do Exército se apresentou e foi conduzido à sede do DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa). O caso será apurado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Olinda.

Carreira de Keven

Natural de Recife-PE, Keven jogava como atacante e foi revelado pela equipe Sub 17 do Internacional na temporada 2020/21. Em 2022, o jogador foi transferido para o time Sub 20 do Santa Cruz, onde foi um dos destaque da Copinha de 2023. Keven logo foi integrado à equipe profissional do time pernambucano mas, sem espaço, deixou o clube em setembro. Keven ainda chegou a atuar pelo Serra Branca-PB.

Com informações do Blog Márcio Rangel