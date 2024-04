Inter Miami x Monterrey: veja aonde assistir ao vivo - Copa dos Campeões

O Inter Miami de Lionel Messi, que deverá retornar nesta quarta-feira, 3, vem para a primeira partida das quartas de finais da principal competição da América do Norte após se classificar frente ao Nashville. Luis Suárez está dividindo o protagonismo junto com Messi, ambos os atacantes tem dois gols na competição.

Com uma vasta experiência no continente, a tradicional equipe do Monterrey, do México, tem como seu destaque o jogador da seleção americana, Brandon Vasquez. A equipe já conquistou cinco vezes o torneio, e não levanta a taça desde 2021.

Jornalista registra BO contra mascote do Internacional por importunação sexual; ENTENDA