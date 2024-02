Seleção feminina de futebol vence e se classifica na Copa Ouro

Com o resultado, o time garantiu a liderança do Grupo B da competição. O gol da vitória foi marcado por Duda Santos, aos 4 minutos do primeiro tempo.

O triunfo obtido no Estádio Snapdragon foi a quinta vitória de Arthur Elias no comando do time. O ex-técnico do Corinthians acumula cinco vitórias e duas derrotas, com saldo de 11 gols marcados e sete sofridos.