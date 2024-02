Jornalista registra BO por importunação sexual contra mascote do Internacional após Gre-Nal

Gisele estava na partida a trabalho, cobrindo o jogo à beira do campo, quando o caso ocorreu. Nas redes sociais, a jornalista relatou o incidente de assédio supostamente cometido pelo intérprete do mascote

Logo após o clássico Gre-Nal deste domingo, 25, realizado no estádio Beira-Rio, onde o Internacional venceu seu rival por 3 a 2, a jornalista Gisele Kümpel registrou um boletim de ocorrência contra o intérprete do mascote colorado, o Saci. A profissional apontou que houve importunação sexual por parte dele.

Gisele estava na partida a trabalho, cobrindo o jogo à beira do campo, quando o caso ocorreu. Nas redes sociais, a jornalista relatou o incidente de assédio supostamente cometido pelo intérprete do mascote.

“Infelizmente, o Grenal resultou em um BO para mim. Sofri assédio do mascote do Internacional. Mais uma vez, uma mulher tentando trabalhar no futebol e enfrentando essas situações com alguns criminosos. Vou lutar para que nenhuma outra mulher passe por isso”, escreveu Gisele Kümpel em suas redes sociais.