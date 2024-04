Seleção alemã tem uniforme proibido após semelhança polêmica com símbolo nazista

A semelhança do número 44 com o símbolo nazista foi citada pelo historiador Michael König, que chamou o design dos uniformes da seleção de "muito questionável".

A SS, que atuava como uma espécie de tropa especial do partido nazista e, posteriormente, também agiu como guarda nos campos de concentração, teve seu símbolo criado em 1929.

A distribuidora de material esportivo, Adidas, proibiu a compra de uniformes da seleção alemã personalizados com o número 44. A medida aconteceu após serem notadas semelhanças entre a numeração e o símbolo usado pelas unidades nazistas SS, Schutzstaffel, “esquadrão de proteção” em português.

O porta-voz da Adidas, Oliver Brüggen, negou que a semelhança do uniforme com os símbolos nazistas fosse intencional, mas afirmou que irão bloquear a personalização das camisas.

"Nós, como empresa, estamos comprometidos em nos opor à xenofobia, ao antissemitismo, à violência e ao ódio em todas as formas", reforçou ele.

À BBC, A Adidas ressaltou que a Federação Alemã de Futebol (DFB) e seus parceiros foram os responsáveis pelo design da numeração nas camisas. No X, a DFB se defendeu afirmando que o design foi enviado à UEFA para que houvesse revisão, mas que "nenhuma das partes envolvidas viu qualquer proximidade com o simbolismo nazista".

Fabricante do material esportivo da seleção alemã desde 1950, a Adidas vê a parceria com a DFB perto do fim, visto que o contrato termina em 2027. Após o termino contratual, a Nike passará a ser a fornecedora oficial.