Veja fotos: novo uniforme da seleção brasileira tem escudo centralizado

A principal novidade no uniforme é a volta do escudo centralizado na camisa Crédito: Divulgação/Nike

A Nike, distribuidora oficial de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol, divulgou nesta segunda-feira, 18, os novos uniformes da seleção brasileira com algumas surpresas. A principal novidade no uniforme é a volta do escudo centralizado na camisa. Última vez que essa estética apareceu no uniforme do Brasil foi em 2004, 20 anos atrás. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A blusa principal continua na cor amarela e conta com alguns detalhes em linhas sinuosas.