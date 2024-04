Vitória sobre França dá 'confiança' à Alemanha para a Euro, diz Lahm

Com a vitória sobre a França por 2 a 0 na semana passada, a seleção da Alemanha ganhou "confiança" faltando apenas três meses para a Eurocopa em casa, afirmou em entrevista à AFP o campeão do mundo em 2014 Philipp Lahm. O agora presidente do comitê organizador da Euro 2024 considera que o resultado positivo contra os franceses vai mobilizar todo o país porque a seleção alemã "jogou um grande futebol e fez isso com paixão". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e com apenas três vitórias em 11 jogos em 2023, o que causou a demissão do técnico Hansi Flick e a chegada de Julian Nagelsmann, o pessimismo tinha tomado conta dos torcedores da 'Mannschaft', que inclusive temiam um vexame no torneio continental.

"A Alemanha jogou de forma totalmente diferente contra a França, atual vice-campeã mundial e grande favorita ao título na Euro. "Temos um meio de campo consolidado e jogadores de ataque que são jovens e dinâmicos", comemorou o ex-capitão do Bayern de Munique e da seleção.

"Jogadores de muito talento como Jamal Musiala e Florian Wirtz são relativamente jovens, mas já têm muita experiência e potencial para levar a Alemanha a um nível superior", acrescentou Lahm. "Mas só poderemos ter certeza se [o bom desempenho e os resultados] continuarem por um bom período de tempo", advertiu o ex-jogador. A seleção alemã fará nesta terça-feira (26) outro amistoso, contra a Holanda, um dos últimos testes antes da estreia na Euro, contra a Escócia, no dia 14 de junho. Apesar da vitória sobre os 'Bleus', Lahm considera que há outras equipes à frente da Alemanha, começando pela própria França. "Eles têm 40 jogadores de muito talento. Têm um time equilibrado, com jogadores no banco que têm totais condições de serem titulares", destacou o ex-jogador alemão sobre o elenco do técnico Didier Deschamps. A grande vitória do último sábado fez inclusive o país esquecer por alguns dias a polêmica gerada na semana passada pelo anúncio da Federação Alemã de Futebol (DFB) do fim da parceria de 70 anos com a Adidas para firmar contrato com sua grande concorrente, a americana Nike.

"Fiz 113 jogos pela Alemanha com a Adidas, joguei no Bayern com a Adidas, só conheci a seleção com a Adidas. Quando era menino e via os jogos da seleção pela televisão, via Adidas. Deve haver razões muito fortes para a mudança", declarou Lahm.