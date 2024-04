Equipe del Pueblo? Conheça o F.C. Ezeiza, clube argentino que se inspirou no Ceará S.C.

O FC Ezeiza teve sua primeira partida televisionada no dia 8 de março de 2024. A equipe venceu com um placar de 3x0 contra o Belgrano de Zárate. Crédito: Reprodução / David Nieva / F.C. Ezeiza

No futebol, é bastante comum vermos uniformes e escudos de equipes na cor azul. Sejam os brasileiros Grêmio, Cruzeiro e Paysandu, ou os estrangeiros Boca Juniors e Chelsea, por exemplo. No futebol cearense, os escudos e uniformes de Maracanã e Iguatu ostentam a cor, além do Fortaleza que apresenta a tonalidade ao lado do vermelho e do branco. Mas seria tão difícil imaginar um Ceará Sporting Club azul? E se substituíssemos as tradicionais cores branca e preta do Alvinegro de Porangabussu por azul e branco? Não se assuste, mas é assim que se apresenta o Futbol Club Ezeiza, da Argentina. O tem vem chamando atenção de torcedores do Vovô nas redes sociais. Confira;

Conheça o F.C. Ezeiza, clube argentino que se inspirou no Ceará S.C.

Fundado em agosto de 2021, o clube tem sede na cidade de mesmo nome, localizada região metropolitana de Buenos Aires. Em entrevista ao O POVO, Santiago Galván, ex-futebolista, fundador e presidente do clube, conta que teve a ideia de fundar o Ezeiza após uma partida amistosa com amigos.

Lá mesmo, ele propôs aos demais participantes que formassem uma equipe e, a partir de então, buscar entrar em uma liga profissional. No decorrer do processo de consolidação do clube, Galván relata que após pesquisas para decidir qual a identidade do recém-nascido Futbol Club Ezeiza, ele se deparou com o escudo do Ceará Sporting Club. A equipe foi fundada em 2021 por Santiago Galván. Crédito: Reprodução / Instagram @futbolclubezeiza "Procuramos outros times e escudos e adoramos o do Ceará e estamos muito felizes por compartilhar o mesmo escudo", conta Galván em entrevista ao O POVO. A adoção da cor azul se deu pelo fato dos fundadores do clube apreciarem a tonalidade e por o azul não ser tão comum em escudos de equipes argentinas. A partir daquele momento, a personalidade do Ezeiza estava formada e o Ceará ganhava um "irmão" estrangeiro. Para se firmar no competitivo futebol argentino, o Ezeiza contou a ajuda do influenciador digital Santiago Maratea. A relação do F.C. Ezeiza com o influenciador Santiago Maratea Meses após sua fundação, a equipe argentina ainda não possuía bens. Os jogadores treinavam ao ar livre, sem vestiários e equipamentos. Uma outra implicação era o fato de que o Ezeiza, por não possuir campo próprio, sempre jogava como visitante. A situação do jovem time chamou atenção do influenciador argentino Santiago Maratea. "Santi" como é conhecido, tem mais de 580 mil seguidores no TikTok e 3,5 milhões no Instagram.

A situação do F.C. Ezeiza chamou atenção do influenciador digital Santiago Maratea. Crédito: Reprodução / Instagram @santimaratea Graças à uma arrecadação online puxada por Maratea, o Ezeiza arrecadou cerca de 3,4 milhões de pesos argentinos (pouco menos de R$ 20 mil) e conseguiu a tão sonhada estabilidade. O time também contou com o auxílio do prefeito da cidade de Ezeiza, Gastón Granados, que cedeu ao clube uma propriedade onde a equipe alviceleste pudesse realizar seus treinos. Hoje em dia, o clube manda seus jogos no estádio do Tristán Suárez, de forma emprestada.