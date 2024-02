Al-Hilal x Sepahan: veja onde assistir ao vivo – Champions League da Ásia

Al-Hilal e Sepahan se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), no segundo jogo das oitavas de final da Champions League Asiática. A partida será disputada no Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita, às 15h (horário de Brasília).

Com uma virada nos acréscimos, o primeiro jogo entre Al-Hilal e Sepahan colocou a equipe de Neymar à frente do confronto após vencer o jogo no Irã por 3x1. A equipe mandante saiu na frente no primeiro tempo, mas Malcom, Mitrovic e Al-Hamdan viraram para o time árabe.

Filho caçula deve receber mais de 50% da herança de Zagallo; VEJA



Al-Hilal x Sepahan ao vivo: onde assistir à transmissão

Star +: Streaming

Quando será Al-Hilal x Sepahan



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 15h (horário de Brasília)

Onde será Al-Hilal x Sepahan



Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita

Klopp anuncia que deixará o Liverpool ao final da temporada europeia; VEJA