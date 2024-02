Sepahan x Al-Hilal: onde assistir ao vivo - Champions League Asiática

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), em um jogo das oitavas de final da Champions League Asiática. A partida será disputada no Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, no Irã, às 13h (horário de Brasília).

No retrospecto do confronto, o Sepahan tem vantagem frente o Al-Hilal, ao todo foram quatro confrontos com duas vitórias para os mandante, um empate e apenas uma vitória para a equipe de Neymar.

Sepahan x Al-Hilal ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : TV fechada

Star +: Streaming

Quando será Sepahan x Al-Hilal



Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), às 13h (horário de Brasília)

Onde será Sepahan x Al-Hilal



Estádio Naghsh-e-Jahan, em Isfahan, no Irã,