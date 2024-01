Brasil bate Equador de virada e avança para fase final no Pré-Olímpico

O Brasil conseguiu sua classificação para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico com uma vitória de virada sobre o Equador nesta segunda-feira. Pela quarta rodada, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, a Seleção venceu com gols de Marlon Gomes e Gabriel Pirani. Patrik Mercado marcou para os equatorianos.

Com a vitória, o Brasil chegou a nove pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo A com uma rodada de antecedência. Na quinta-feira, 1º, a equipe comandada por Ramon Menezes volta a campo para encerrar sua participação na primeira fase, com o duelo contra a Venezuela, novamente no Estádio Nacional Brígido Iriarte.

O Equador já disputou suas quatro partidas da primeira fase e, com isso, aguarda o final das disputas para terem uma definição acerca de sua classificação. A equipe garante uma vaga no quadrangular final caso a Venezuela, que joga na noite desta segunda-feira, não vença seus dois jogos restantes.