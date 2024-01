Jogador tem parada cardíaca e cai desacordado em campo em partida do Campeonato Inglês

O jogador galês do Luton Town, Tom Lockyer, possui histórico de doenças cardíacas e preocupou os presentes no estádio

Enquanto a bola rolava entre Bournemouth e Luton Town, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, neste sábado, 16, um lance acabou chamando atenção e preocupando todos os presentes no Vitality Stadium. O capitão do Luton Town, Tom Lockyer, caiu desacordado aos 14 minutos do primeiro tempo e precisou ser atendido e retirado do gramado.

De acordo com o Luton Town, o jogador galês teve uma parada cardíaca, mas no momento que foi retirado de maca, já estava bem. Tom Lockyer possui um histórico de problemas cardíacos. Devido a essa situação, a partida foi paralisada e os demais atletas foram para os vestiários.