Al Ahly x Fluminense no Mundial: conheça adversário do time brasileiro

Com uma vitória surpreendente sobre Al-Ittihad, o Al Ahly será o time que enfrentará o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes; conheça o clube

Entre os clubes que estarão nas semifinais do torneio, o time egípcio é o que mais vezes disputou o Mundial; a edição de 2023 será a nona participação do clube. Suas melhores participações foram em 2006 e 2020, quando ficou com a terceira colocação.

Após eliminar os mandantes do torneio, o Al Ahly, time do Egito, será o adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes 2023. A equipe conseguiu superar o Al-Ittihad, que era o favorito para o confronto, de Marcelo Gallardo, Kanté e Benzema.

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Al Ahly x Fluminense no Mundial: destaques do time do Egito

Dos jogadores do plantel do Al Ahly, Anthony Modeste é o mais conhecido. A passagem do atacante francês na Alemanha fez o jogador ganhar prestígio mundial. No entanto, o jogador ficou apenas no banco na partida decisiva contra o Al-Ittihad.

O goleiro e capitão, também é destaque. Mohamed El Shenawy, defendeu o pênalti de Benzema que impediu o empate no final do primeiro tempo e manteve a equipe na frente do placar. O jogador tem mais de 100 jogos com a camisa do clube e também é constantemente convocado pela seleção do Egito.

Ali Maâloul, é outra peça importante na zaga do Al Ahly. O zagueiro da Tunísia também é um dos pilares do elenco, e tem mais de 100 jogos e 17 títulos pela equipe egípcia. Na sua seleção, ele participou das últimas duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022.

Classificados na Champions League: veja quem passou para as oitavas; CONFIRA

Al Ahly x Fluminense no Mundial: atual temporada do time do Egito

Na atual temporada, o time está invicto no Campeonato Egípcio. Com quatro jogos e dois empates, ocupa atualmente a quarta colocação do torneio. Na Liga dos Campeões africana, o time teve somente três jogos na fase de grupos, e se mantém invicto com dois empates e uma vitória.