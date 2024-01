Milan vira sobre o Newcastle, e PSG vai às oitavas da Champions com empate

Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, que empataram por 1 a 1, ficaram com as vagas

O Borussia Dortmund manteve a primeira colocação, com 11 pontos. A liderança lhe dá a vantagem de encarar nas oitavas uma equipe que terminou a fase de grupos como vice-líder. O Milan ficou na terceira posição do grupo, com oito pontos, o que lhe garante uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. O Newcastle, por sua vez, terminou na lanterna do Grupo F, com seis pontos.

O Paris Saint-Germain dependia apenas de si para se classificar. Como empatou, passou a depender do resultado de Milan e Newcastle. Os italianos venceram por 2 a 1, de virada, e ficaram com a mesma pontuação dos franceses, porém terminaram atrás por terem sido superados nos confrontos diretos.

O Grupo F da Liga dos Campeões teve sua última rodada disputada nesta quarta-feira e conheceu as duas equipes classificadas para as oitavas de final. O Milan conseguiu uma virada sobre o Newcastle, mas não se classificou por conta dos critérios de desempate. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, que empataram por 1 a 1, ficaram com as vagas.

A vantagem não durou muito, já que o Paris Saint-Germain igualou aos 10. Em uma jogada pela esquerda, Mbappé avançou com velocidade. O craque tentou um toque para trás, mas o cruzamento foi cortado. Na sobra, porém, Zaire-Emery ajeitou e bateu forte no canto esquerdo, 1 a 1.

Apesar das dificuldades para marcar no primeiro tempo, os alemães precisaram de apenas 5 minutos para abrir o placar depois do intervalo. Bensebaini conseguiu retomar a posse e a bola sobrou para Fullkrug, que girou e serviu Adeyemi. Livre, o meia estufou as redes.

A melhor oportunidade dos mandantes na primeira etapa aconteceu aos 31 minutos. Na sobra de um cruzamento, Ozcan soltou uma bomba que Donnarumma rebateu. Com o gol livre, Adeyemi chegou desequilibrado e isolou. Aos 44, Kolo Muani perdeu a última chance do PSG ao bater em cima do goleiro na cara do gol. A etapa terminou depois de Hummels cabecear para fora.

Um minuto depois, Mbappé saiu na cara do gol, limpou o goleiro e finalizou. Antes da bola entrar, o zagueiro Sule se jogou para cortar. Com 19 minutos, Barcola arriscou um chute colocado e carimbou a trave. Aos 23, Kolo Muani tocou na saída de Kobel, porém só tirou tinta da trave. A resposta do Borussia Dortmund saiu aos 25. Marco Reus dominou na entrada da área e soltou uma bomba, que parou em Donnarumma.

O PSG chegou a virar o jogo aos 30 minutos, mas teve o tento anulado. Hakimi deu um belo passe para Mbappé sair na cara do gol. O atacante não desperdiçou e tirou do goleiro. Com o auxílio do VAR, ficou constatada a posição irregular do camisa 7 francês. Os franceses chegaram a criar perigo outras vezes, mas não conseguiram marcar e levaram a vaga nas oitavas com um empate.

Os gols de Milan e Newcastle

O Newcastle saiu na frente com um gol de Joelinton aos 33 minutos do primeiro tempo. O volante dominou na entrada da área e soltou um torpedo que parou na gaveta do gol italiano.

O empate do Milan só veio no segundo tempo, com Pulicic. O norte-americano aproveitou o desvio de Giroud e tocou para o gol à queima-roupa, aos 13 minutos da etapa complementar. Por fim, a virada saiu dos pés de Samuel Chukwueze, que recebeu de Okafor e bateu colocado no canto esquerdo.