Borussia Dortmund x Newcastle: onde assistir ao jogo - Champions

O Grupo F, considerado por muitos o grupo mais parelho desta edição da Champions League, ou "grupo da morte", tem o Paris Saint-Germain como atual líder com seis pontos, com duas vitórias em quatro jogos.

No primeiro jogo entre Borussia Dortmund e Newcastle, na Inglaterra, a equipe alemã soube administrar melhor a partida e ganhou por 1x0, gol de Nmecha. Agora, na Alemanha, as duas equipes se enfrentarão para decidir os primeiros colocados no grupo F. A partida será no Signal Iduna Park, casa do Dortmund, e irá abrir a quarta rodada da Champions League às 14h45min (horário de Brasília).

Borussia e Newcastle têm a mesma pontuação, com quatro pontos. A equipe alemã tem a vantagem e está atualmente com a segunda colocação, por conta do primeiro confronto entre os dois times. O Milan, com apenas dois pontos, é o lanterna do grupo.

Borussia Dortmund x Newcastle: intercalação de momentos na equipe alemã

O Borussia vive um misto de sensações na atual temporada. O time ocupa a quarta colocação do Campeonato Alemão e vem de uma derrota em casa por goleada para o rival Bayern de Munique.

Na Liga dos Campeões, está em uma progressão. Na primeira partida, contra o PSG, perdeu por 1x0 quando estreou em casa, empatou por 0x0 com o Milan e, no último jogo, venceu surpreendentemente o Newcastle fora de casa.

Borussia Dortmund x Newcastle: 'trajetória ascendente'

Esse foi o termo em que o diretor esportivo do Newcastle, Dan Ashworth, se referiu sobre a sua equipe. O time tem uma temporada bastante parecida com o Borussia Dortmund, com a mesma quantidade de pontos na Champions League.

No Campeonato Inglês, o time ocupa atualmente a sexta colocação, com 21 pontos. Curiosamente, as duas equipes têm a mesma diferença de pontos para os líderes de seus campeonatos nacionais. O Newcastle tem sete pontos de diferença para o líder do Campeonato Inglês. No Campeonato Alemão, o Borussia está com os mesmos sete pontos de diferença para o líder, Bayer Leverkusen.