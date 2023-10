Sevilla x Arsenal pela Champions League: onde assistir e horário

Sevilla x Arsenal: reconstrução da equipe espanhola



O Sevilla passa por um momento de mudanças na sua equipe na atual temporada. O time espanhol mudou seu técnico, José Luis Mendilibar, que foi campeão da Liga Europa no clube, e contratou Diego Alonso, que comandou o Uruguai na última Copa do Mundo. Ele estreou no empate por 1 a 1 com o Real Madrid no último fim de semana.

Na atual temporada da Liga dos Campeões, o Sevilla tem dois jogos e dois empates, contra o Lens e contra o PSV, somando dois pontos. Atualmente, eles ocupam a terceira colocação do grupo, que se classifica automaticamente para a Europa League, competição na qual o clube conquistou sete vezes e é o maior campeão.



Sevilla expulsa torcedor que cometeu atos racistas em jogo contra Real; ENTENDA

Sevilla x Arsenal: busca pela primeira conquista da Champions



Por sua vez, o Arsenal está com a temporada considerada "ok". Na Champions, os comandados de Arteta estão na segunda posição do grupo, com uma vitória sobre o PSV e uma derrota de virada para o Lens.

Mudanças também têm marcado os últimos jogos do Arsenal. A troca de Ramsdale por Raya marcou o último jogo no derby contra seu rival londrino, o Chelsea. A partida terminou em 2x2 e contou com uma falha do goleiro recém-promovido a titular.

O Arsenal ainda não conquistou nenhuma Liga dos Campeões, e vai tentar aproveitar o ótimo momento, que vem desde a última temporada, para assim conseguir levantar sua primeira "orelhuda" (como é conhecida a taça da Champions League)