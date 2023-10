City vence Brighton (2-1) e assume liderança, Arsenal arranca empate contra o Chelsea

O Manchester City, que vinha de duas derrotas consecutivas na Premier League, corrigiu seu rumo neste sábado diante do Brighton (2-1) e assumiu a liderança provisória à frente do Arsenal, que empatou com o Chelsea (2-2) pela nova rodada do campeonato inglês. A tensão continua na parte alta da tabela, com quatro times separados por um único ponto enquanto aguardam o que o Tottenham (4º) fará na segunda-feira, no encerramento da 9ª rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Manchester City, que entrou na pausa internacional depois de sofrer duas derrotas consecutivas no campeonato pela primeira vez desde 2018, reagiu com uma vitória sobre o Brighton (2-1).

A equipe de Pep Guardiola abriu o placar no primeiro tempo graças ao quarto gol da temporada do argentino Julián Álvarez (7') e ao nono do norueguês Erling Haaland (19'). Os visitantes, que perderam Danny Welbeck devido a uma lesão no primeiro tempo, colocaram os donos da casa em apuros com um gol do espanhol Ansu Fati (73'). "Jogamos 50-60 minutos muito, muito bons e tivemos cada vez mais chances de gol. No final, defendemos com o coração", disse Guardiola à BBC após a partida. Irreconhecível no primeiro tempo e cometendo erros defensivos incomuns, o Arsenal conseguiu empatar após sofrer dois gols, jogando um balde de água fria em Stamford Bridge na última meia hora e salvando sua invencibilidade no campeonato.

"A maneira com a qual a equipe reagiu é fenomenal", disse o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, enquanto Mauricio Pochettino, no banco do Chelsea, estava "decepcionado por perder dois pontos", mas "satisfeito porque fomos competitivos". Os 'Blues' acreditavam que caminhavam para a terceira vitória consecutiva na Premier League com um pênalti convertido por Cole Palmer (15') e um sensacional chute por cobertura do ucraniano Mykhailo Mudryk de fora da área (48'), ajudados pela passividade de William Saliba, que havia colocado a mão na bola no lance que originou a penalidade. Mas o goleiro espanhol Robert Sánchez cometeu um erro em uma bola afastada que Declan Rice aproveitou para diminuir (77'). Seis minutos depois de entrar em campo, Leandro Trossard empatou o jogo ao receber um cruzamento de Bukayo Saka na segunda trave (84').

Graças à reação final, os 'Gunners' continuam na segunda posição, com os mesmos pontos do City. Em Anfield, o Liverpool, que disputou mais da metade do jogo em superioridade numérica, sofreu para vencer o Everton (16º) por 2 a 0, no clássico que abriu a nona rodada. Os Reds tiveram amplo domínio neste que foi o 243º 'Merseyside derby', mas esbarraram na defesa dos 'Toffees', que jogaram a partir dos 37 minutos com dez jogadores devido à expulsão de Ashley Young, que recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta cometida sobre o colombiano Luís Diaz.