Sevilla fica no empate em casa com Lens (1-1) em sua estreia na Champions

"Acho que eles jogaram melhor do que nós durante mais tempo, embora não tenham chutado muito a gol [...]. É um jogo da Liga dos Campeões, com os melhores da Europa e se sem jogar bem você ganha um ponto acho que não é nada mau", disse Mendilibar, resignado.

Os jogadores comandados por José Luis Mendilibar, que vinham da primeira vitória da temporada, sobre o Las Palmas em LaLiga, e com uma injeção de moral graças à contratação do veterano zagueiro Sergio Ramos, voltam a se preocupar após o empate contra o atual lanterna da Ligue 1 francesa, teoricamente o adversário mais fácil do grupo em que o Arsenal venceu o PSV Eindhoven por 4 a 0 em Londres.

O Sevilla, atual campeão da Liga Europa, iniciou a sua caminhada na Liga dos Campeões com um empate (1-1) contra o francês Lens, nesta quarta-feira (20), pela primeira rodada do grupo B.

Os andaluzes saíram na frente com uma cabeçada do atacante argentino Lucas Ocampos após um escanteio (9'), mas o Lens, cuja última participação na Liga dos Campeões remonta à temporada 2002-2003, empatou com uma bem executada cobrança de falta direta do meia Angelo Fulgini (24').

Este resultado enfraquece o 'efeito Ramos', a onda de otimismo desencadeada em Sevilha após o regresso ao Sánchez Pizjuán do ex-zagueiro do Real Madrid e do PSG, cuja estreia sob o comando de Mendilibar foi no sábado, na primeira vitória do Sevilla na temporada.

O zagueiro, que disputou seu 138º jogo na principal competição europeia, que já venceu quatro vezes, se mostrou ativo e concentrado, não parava de dar instruções aos companheiros, mas pecou por excesso de vontade, o que o levou a cometer algumas faltas duros, uma delas lhe custou o cartão amarelo aos 70 minutos de jogo. E não estava bem posicionado na jogada que originou a falta que deu origem ao gol dos visitantes.

Por outro lado, quase levou a torcida sevilhana ao delírio com uma cabeçada após um escanteio mandando a bola para fora (84'). Em outro lance, o veterano deu um passe para trás na área para Mariano que desperdiçou ao mandar a bola alto demais quando tinha tudo a seu favor (89').

A situação ainda está longe de ser tranquila para o Lens, que é o último colocado no campeonato francês depois de ter sido vice-campeão na temporada passada, atrás apenas do PSG. Mas o empate fora de casa dá fôlego ao técnico Franck Haise.

"Conseguimos o ponto que merecíamos. Fizemos um jogo completo. Tivemos que responder antes de tudo a este início muito forte do Sevilla e ao gol sofrido. Tivemos que mostrar raça, personalidade e ao longo do jogo tivemos a confiança porque conseguimos fazer coisas interessantes", comemorou Haise.