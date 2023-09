Inter Miami x Houston Dynamo: onde assistir e horário do jogo

O Inter Miami joga hoje, dia 27 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), contra o time Houston Dynamo.

A participação do jogador Lionel Messi ainda não está definida para o confronto, pois o atleta apresentou dores físicas na última partida que jogou, contra Toronto FC, no dia 20, e saiu ainda no primeiro tempo do duelo.

O camisa 10 foi afastado para se recuperar, no jogo contra Orlando City, no último domingo, dia 24. Os dois times empataram com o placar de 1 x 1.