Sem brasileiros, Fifa divulga candidatos a melhor jogador do mundo; veja lista

Messi comemora gol na final da Copa do Mundo Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira, 14, os 12 atletas que concorrerão ao The Best, o prêmio dado pela entidade ao melhor jogador do mundo em 2023. A lista conta com nomes como Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé, mas sem nenhum brasileiro entre os finalistas. Quem domina a lista é o Manchester City, que teve seis jogadores que atuaram pelo clube escolhidos pela Fifa. Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan (atualmente no Barcelona), Erling Haaland, Rodri e Bernardo Silva estão na disputa como melhor jogador da temporada.