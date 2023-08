"Não vou pedir demissão", diz presidente da Federação Espanhola após beijo em Hermoso

Luis Rubiales se pronunciou nesta sexta-feira, 25, sobre o beijo dado na jogadora espanhola na comemoração do título da Copa do Mundo Feminina

O Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, se pronunciou nesta sexta-feira a respeito do beijo dado na jogadora Jenni Hermoso após a conquista da Copa do Mundo feminina. Além de tentar justificar o ocorrido, o mandatário cravou que não irá se demitir apesar da pressão para cima dele.

Rubiales iniciou sua fala comparando a situação com a de Jorge Vilda, treinador da seleção feminina que foi flagrado tocando o seio de uma auxiliar. Ainda assim, ele pediu desculpas pelo episódio.

“Quero pedir desculpas pelos acontecimentos ocorridos no palco. Mas quero olhar para Jorge Vilda. Passamos por muita coisa nesses anos. Você passou pela mesma coisa que eles estão fazendo comigo agora. Fiquei muito emocionado, a ponto de perder o controle, quando no primeiro momento você olhou para o palco e me dedicou a vitória e eu fiz um sinal de 'seja corajoso'. [...] Minhas mais sinceras desculpas. Eu não me justifico", disse.

Rubiales, então, tentou justificar o ocorrido e destacou que o beijo aconteceu em um momento de euforia extrema e garantiu que foi "consentido".

“O desejo que eu poderia ter naquele beijo era o mesmo que eu poderia ter beijando uma das minhas filhas. Mas não há desejo e posição de domínio, mesmo que isso seja vendido na mídia. [...] Foi um beijo espontâneo, mútuo e eufórico. E, acima de tudo, consentido", explicou.