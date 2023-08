Chelsea confirma a contratação de Deivid Washington, ex-Santos

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos!

O Chelsea confirmou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante Deivid Washington, ex- Santos . A joia santista assinou contrato válido até junho de 2030, com opção de extensão por mais uma temporada.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

O Menino da Vila, carinhosamente apelidado do "Presidente", já havia realizado exames médicos em Londres e aguardava apenas detalhes burocráticos para ser anunciado em seu novo clube. Em suas redes sociais, o atacante já havia se despedido do Alvinegro Praiano há algum tempo.

"Pois é, Nação Santista. Chegou ao fim minha primeira passagem pelo Santos. Sou muito grato a todos os envolvidos que me fizeram vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. É certo que eu fiquei meses no profissional, mas estou neste Clube desde os meus 11 anos. Vivi muitos momentos marcantes, conquistei títulos, passei por momentos ruins, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial. Estou realizando mais um sonho, que é atuar na Europa. Estou feliz, mas não esqueçam que eu prometi em fazer o Santos campeão. Como um bom Presidente, eu voltarei para cumprir isso! Obrigado e sentirei falta da Vila Belmiro lotada nos apoiando em todas as vitórias. Até logo!", escreveu o jogador.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Deivid será testado e avaliado para saber se ficará no Chelsea ou se será emprestado para o Strasbourg. O clube francês pertence ao mesmo dono dos Blues e conta com o também ex-Santos Ângelo, que foi transferido por empréstimo para ganhar experiência no futebol europeu.

Deivid Washington estreou pelo Santos em abril deste ano, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, em jogo válido pela Copa do Brasil e marcou seu primeiro gol com a camisa santista no triunfo diante do Bahia por 3 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante deixa o clube com apenas 16 jogos e duas bolas na rede.