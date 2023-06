PSG anuncia saída de Lionel Messi após duas temporadas

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado, 3, através de um comunicado, a saída do argentino Lionel Messi do clube ao final da temporada, depois de dois anos na capital francesa. O atacante fez seu último jogo com a camisa do PSG, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont, pela última rodada do Campeonato Francês.

"O clube estende seu mais caloroso agradecimento ao sete vezes vencedor da Bola de Ouro, que também levantou uma Supercopa da França e dois títulos da Ligue 1", destacou o PSG em seu comunicado de despedida.

Contratado como um herói em 2021, Messi disputou 74 jogos pelo time parisiense, marcando 32 gols e dando 35 assistências. Mas o jogador despede sem dar ao clube seu grande desejo: a Liga dos Campeões.

"O Paris Saint-Germain tem orgulho de ter contado com o melhor jogador de todos os tempos e deseja a Leo muito mais sucesso na sequência de sua carreira", continua a nota.

A novela sobre o futuro de Messi se prolongou durante meses, com várias reviravoltas. Inicialmente, no final do ano passado, pouco antes da Copa do Mundo do Catar, tudo parecia caminhar para uma renovação de contrato, mas clube e jogador foram se afastando no decorrer da temporada. A viagem do argentino à Arábia Saudita no início de maio, não autorizada pelo PSG, selou o divórcio.

"Sua contribuição ao Paris Saint-Germain e à Ligue 1 não pode ser subestimada e desejamos a Leo e sua família o melhor para o futuro", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, citado no comunicado.