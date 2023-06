Galtier confirma que Messi disputará última partida no Parque dos Príncipes pelo PSG

No sábado "será a última partida dele no Parque dos Príncipes. Acredito que será recebido da melhor maneira", disse o técnico sobre o craque argentino, que já foi vaiado em algumas partidas pelos torcedores do PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmou nesta quinta-feira que o argentino Lionel Messi está prestes a deixar o clube ao afirmar que ele disputará a "última partida no Parque dos Príncipes", contra o Clermont pela última rodada do campeonato francês.

No sábado "será a última partida dele no Parque dos Príncipes. Acredito que será recebido da melhor maneira", disse o técnico sobre o craque argentino, que já foi vaiado em algumas partidas pelos torcedores do PSG.

Messi deixará o clube francês após duas temporadas. O nome do argentino é especulado no Barcelona, em clubes da Arábia Saudita ou no Inter Miami.

Ao comentar o legado do argentino no PSG, Galtier disse que as críticas a Messi "não são justas".

O técnico afirmou que Messi, com "35 anos e uma temporada com uma Copa do Mundo no meio", tem estatísticas de "21 gols e 22 assistências (20, de acordo com o site transfermarkt). Isto significa que foi decisivo 43 vezes (41)".

Contratado pelo PSG em 2022, Galtier considera um "privilégio" ter sido o técnico do "melhor jogador da história do futebol".

"Não vou falar sobre sua primeira temporada, precisava de adaptação, era a primeira vez que saiu de Barcelona. Mas este ano tem sido um elemento importante, sempre disponível, sempre presente nos treinamentos", completou o treinador.