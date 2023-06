Xavi revela papo com Messi por retorno ao Barcelona: "Decidirá semana que vem"

Treinador do time catalão diz que atacante argentino, de saída do PSG, "sabe que tem 100% da minha aprovação para se juntar a nós"

O astro Lionel Messi deve decidir o seu futuro até a semana que vem. Pelo menos isso é o que disse o técnico Xavi Hernández, do Barcelona, em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira, 2.

O treinador disse que já entrou em contato com o ex-companheiro para conversar sobre um possível retorno ao Barça. Além disso, reforçou todos os esforços que a diretoria do clube tem feito para viabilizar o negócio.

"Leo Messi decidirá seu futuro na semana que vem. Ele sabe que tem 100% da minha aprovação para se juntar a nós de novo, estamos prontos para recebê-los. Nada mudou por enquanto, temos chances e queremos Leo aqui. Agora, vamos deixá-lo decidir", comentou Xavi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da atual temporada e não deve permanecer no time francês. O técnico da equipe, Christophe Galtier já confirmou a informação de que o meia atacante está de saída da França. O clube, por sua vez, afirmou que o comandante "se expressou mal".

Com futuro em aberto, o craque argentino tem três potenciais destinos, segundo a imprensa europeia: retornar ao Barcelona, aceitar a proposta bilionária do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou se transferir para o Inter Miami, da MLS, nos Estados Unidos.

O jogador fará sua despedida do PSG neste sábado, 3, no duelo diante do Clermont, às 16 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela última rodada do Campeonato Francês. O pai do atleta, Jorge Messi, já havia dito anteriormente que seu filho só tomaria uma decisão após o término da Ligue 1.