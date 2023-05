Pai de Messi nega acerto com clube da Arábia Saudita

O pai e representante do craque argentino Lionel Messi, Jorge Messi, negou nesta terça-feira que o jogador do Paris Saint-Germain tenha chegado a um acordo com outro clube para a próxima temporada, depois que uma fonte afirmou à AFP que ele estaria a caminho da Arábia Saudita.

"Não existe absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem. A decisão não será tomada antes de Lionel terminar o campeonato com o PSG", escreveu Jorge Messi em sua conta no Instagram.

"Assim que terminar a temporada, será o momento de analisar e ver o que há e então tomar uma decisão", acrescentou.

"Sempre existem rumores e muitos usam o nome de Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é apenas uma e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem pactuado. E não haverá até que a temporada termine", continuou o pai do astro argentino.

A reação de Jorge Messi chega depois de uma fonte próxima às negociações afirmar que havia "um acordo fechado" para que o camisa 10 da 'Albiceleste' jogasse a próxima temporada na Arábia Saudita.

"O contrato é excepcional. É enorme", disse a fonte, sem revelar o nome do clube que teria feito a oferta.

O pai de Messi considerou "uma falta de respeito" da imprensa "querer transformar em notícia qualquer rumor mal-intencionado".

"Teriam que explicar porque não checam as informações. Eles não querem uma verdade que estrague suas 'notícias', acrescentou.

