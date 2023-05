Manchester City x Real Madrid: resultado do jogo - Champions League

Após empate em 1 a 1 no Santiago Bernabéu na semana passada, o Real Madrid visitou o Manchester City hoje, dia 17 de maio (17/05), no Etihad Stadium, pelo jogo de volta das semifinais, da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa.

SAIBA quando vai ser a grande final

Manchester City x Real Madrid: confira resultado do jogo da Champions League

Jogando em casa, os 'Citizens' venceram pelo placar de 4 a 0 e estão na final da competição. Os gols foram marcados por Bernardo Silva - dois na primeira etapa -, um contra de Éder Militão e o quarto foi de Julián Álvarez. O clube vai enfrentar o Inter de Milão.

O Manchester Citys sofreu apenas uma derrota na temporada. Desde o empate com o Everton (1 a 1) no dia 31 de dezembro do ano passado, a equipe venceu todos os jogos em seu estádio.

Resultado da Champions League: quando será a final e onde assistir ao vivo?

A competição acontece às 16 horas (horário de Brasília) do dia 10 de junho (10/06), no estádio Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

A final será transmitida pelo canal fechado ESPN e também pelos serviços de streaming da TNT e da HBO Max.

Resultado da Champions League: o campeão da última edição e onde serão as próximas

O Real Madrid Club de Fútbol foi o campeão da edição 2021/22 da Champions League.

As próximas duas edições da Champions League já têm palcos definidos para as decisões, sendo Wembley, Londres, na Inglaterra para 2024, e Arena de Munique, na Alemanha para 2025.

Técnico do Real Madrid pode ser o novo treinador do Brasil

Eliminado nas semifinais da Champions, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, deve ser o novo treinador do Brasil. CONFIRA quem mais poderá ser o técnico da seleção brasileira?