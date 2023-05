Real Madrid e City empatam (1-1) no Bernabéu na ida das semis da Champions

Real Madrid e Manchester City empataram nesta terça-feira (1-1), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, no estádio Santiago Bernabéu, deixando o confronto em aberto para a partida de volta, que será disputada na próxima semana.

A equipe espanhola saiu na frente com um belo chute do brasileiro Vinicius Junior (36'), mas o belga Kevin de Bruyne empatou com outra bomba no segundo tempo (67') e agora os dois times vão lutar pela vaga na final em Manchester.

