Neymar machuca tornozelo em vitória do PSG e sai de campo chorando

Atacante brasileiro se lesionou no início do segundo tempo, deixou o jogo de maca e será submetido a exames. Time de Paris bate Lille por 4 a 3

O atacante Neymar machucou seu tornozelo direito na manhã deste domingo, 19, durante a vitória de virada do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o Lille, por 4 a 3, no Parque dos Príncipes. O brasileiro, que havia anotado um gol e uma assistência na partida, sofreu uma pancada no início do segundo tempo e deixou o gramado chorando, de maca.

O problema se deu após uma entrada de André Gomes, do Lille, que marcava Neymar naquele momento. No lance, o astro acabou torcendo seu tornozelo devido à carga que recebeu do rival por trás. Em um primeiro momento, não pareceu ser uma falta dura, tanto que o jogador sequer recebeu cartão amarelo.

Cabe ressaltar ainda que as dores são no mesmo local que Neymar se lesionou durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O craque, agora, deve ser submetido a uma série de exames mais aprofundados para saber a gravidade da contusão. Daqui a pouco mais de duas semanas, no dia 8 de março, o PSG visita o Bayern de Munique pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. A ida terminou em 1 a 0 para os alemães.

Sobre o assunto Após lesão no tornozelo, Neymar passa por exame e tem fratura descartada

Técnico do PSG fala sobre lesão do tornozelo de Neymar: "Vamos ver a gravidade"

Criticado pela imprensa local por jogar pôquer e comer fast-food após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern, Neymar foi um dos destaques do triunfo heroico de sua equipe. Quando foi substituído, o time vencia por 2 a 1, mas acabou sofrendo a virada depois da saída do brasileiro. Nos minutos finais, Mbappé e Messi marcaram e recolocaram o clube parisiense em vantagem.

Com o tento e o passe para gol desde domingo, o ex-santista soma um total de 18 bolas na rede e 17 assistências na atual temporada europeia. Já o PSG lidera o Campeonato Francês, com 57 pontos ganhos.

Tags