Técnico do PSG fala sobre lesão do tornozelo de Neymar: "Vamos ver a gravidade"

Neste domingo, 19, o Paris Saint-Germain venceu o Lille por 4 a 3, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Ainda assim, apesar da vitória, o time recebeu uma notícia ruim. Aos seis minutos da segunda etapa, Neymar saiu chorando de campo e pode ser um desfalque para os franceses no restante da temporada.

Na entrevista pós-jogo, o técnico do PSG, Christophe Galtier, falou sobre a lesão do craque brasileiro e revelou qual vai ser o procedimento com o jogador.

"Houve as lesões do Nuno Mendes e do Neymar. Quanto ao Ney, provavelmente é uma entorse no tornozelo, vamos ver a gravidade. Está a ser examinado. Para o Nuno, parece um estiramento do ligamento lateral interno, não me parece muito grave", afirmou.

Na partida, Neymar anotou um gol e distribuiu uma assistência. Porém, logo no começo do segundo tempo, o jogador sofreu uma lesão no tornozelo, no mesmo local em que o brasileiro se machucou durante a Copa do Mundo. Em menos de três semanas, o PSG encara o Bayern, em busca de reverter a derrota no jogo de ida da Liga dos Campeões, em que perdeu por 1 a 0, na França.

Antes da partida decisiva pela Champions League, o Paris Saint-Germain volta a campo para enfrentar o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no próximo dia 26, às 16h45min (de Brasília), no Stade Vélodrome. Na liderança isolada da Ligue 1, os comandados de Galtier estão com 57 pontos em 24 rodadas.

