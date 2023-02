Após lesão no tornozelo, Neymar passa por exame e tem fratura descartada

Camisa 10 deixou o campo chorando no segundo tempo da vitória do PSG sobre o Lille. Atacante será reavaliado nas próximas 48 horas

O PSG divulgou um boletim médico informando a condição médica de Neymar, que sofreu uma lesão no tornozelo neste domingo, 19, no duelo contra o Lille. O brasileiro passou por uma ressonância magnética que descartou uma fratura. O craque deve ser reavaliado nas próximas 48 horas.

O jogador de 31 anos se machucou após uma entrada por trás do meio-campista rival André Gomes. Neymar acabou torcendo o tornozelo no lance e saiu de maca do gramado no início do segundo tempo. O camisa 10 vinha fazendo uma boa partida, contribuindo com um gol e uma assistência para a vitória de 4 a 3 do PSG.

Com pouco mais de duas semanas para o confronto decisivo contra o Bayern de Munique, Neymar pode ser desfalque para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Vale lembrar que o jogador da seleção sofreu uma lesão no mesmo lugar durante a Copa do Mundo de 2022.

Além da lesão de Neymar, o PSG comunicou que o lateral esquerdo Nuno Mendes também foi examinado após a partida contra o Lille. O atleta de 20 anos sofreu uma distensão no ligamento do joelho direito e deve desfalcar a equipe francesa nos próximos jogos.

O próximo embate do Paris Saint-Germain será o clássico contra o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. O duelo está marcado para o próximo domingo, 26, no estádio Orange Velodrome, em Marselha.

