Destaque do Newcastle, Joelinton é detido em blitz por dirigir alcoolizado na Inglaterra

Um dos destaques do Newcastle nas últimas temporadas, o brasileiro Joelinton terá de enfrentar o poder judiciário da Inglaterra. Isso porque, o meio-campista de 26 anos foi detido em uma blitz, na madrugada desta quinta-feira, 12, na área de Ponteland Road, por dirigir após consumir bebida alcoólica. A informação foi divulgada pelo jornal europeu The Sun.

Após ser parado por policiais na Ponteland Road, por volta das 1h20min desta quinta-feira, 12, Joelinton foi acusado de estar dirigindo sob efeito de álcool, ultrapassando o limite permitido no local. Por isso, o brasileiro precisará comparecer aos magistrados de Newcastle no dia 26 de janeiro.

“Pouco antes da 1h20 de hoje [quinta-feira], policiais pararam um veículo na área de Ponteland Road, em Newcastle, e prenderam o ocupante. Joelinton Casio, 26, de Ponteland, foi acusado de estar acima do limite prescrito para álcool. Ele deve comparecer perante os magistrados em Newcastle em 26 de janeiro”, disse a polícia local em comunicado, segundo o The Sun.

O limite de álcool permitido ao dirigir um veículo na Inglaterra varia de acordo com a forma utilizada para detectar a substância. São permitidos 35 microgramas de álcool em 100 mililitros no sopro. Se for por meio do sangue, apenas 80 miligramas de álcool por 100 mililitros são autorizados. Por fim, 107 miligramas de álcool, em 100 mililitros de urina, são liberados.

