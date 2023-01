Estreia de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr é adiada em um dia

A estreia de Cristiano Ronaldo no futebol árabe terá que esperar, pelo menos, 24 horas. O Al-Nassr informou nesta quinta-feira, 5, que o jogo contra o Al Taee foi adiado por conta das condições climáticas.

“Devido à forte chuva e às condições climáticas que afetaram a eletricidade do estádio, fomos oficialmente informados de que a partida desta noite contra o Al Taee foi adiada por 24 horas”, escreveu a equipe.

O confronto entre Al-Nassr e Al Taee estava marcado para às 12 horas desta quinta. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Saudita.

Na última quarta-feira, 4, Cristiano Ronaldo realizou o primeiro treino com o Al-Nassr após ser apresentado oficialmente pelo clube. Ambas as atividades foram realizadas nos gramados do Mrsool Park.

Em primeira entrevista, o atacante garantiu que estava pronto para estrear pelo time.

"Eu sei que a liga é muito competitiva. As pessoas não sabem disso, mas eu sei, já vi vários jogos. O que eu quero é jogar. Já quero jogar depois de amanhã, mas isso é com o técnico", declarou.

