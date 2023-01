Atacante galês Gareth Bale anuncia aposentadoria nas redes sociais

O atacante galês Gareth Bale anunciou, em suas redes sociais, a aposentadoria do futebol aos 33 anos, nesta segunda-feira, 9. O agora ex-jogador divulgou duas notas: uma mais geral e agradecendo todos os profissionais, amigos e familiares e outra específica para a seleção e a população galesa.

"Após muita consideração, eu anuncio minha aposentadoria imediata do futebol internacional e de clubes. Eu me sinto muito afortunado por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que eu amo. Isso me deu alguns dos melhores momentos da minha vida. O mais alto dos altos das últimas 17 temporadas será impossível de replicar, não importa o que o próximo capítulo tem reservado para mim", começou Bale, que ainda agradece todos os clubes pelo qual passou e as pessoas envolvidas em sua carreira, sejam profissionais que trabalharam com ele ou familiares e amigos.

Em sua segunda nota, exclusiva para falar da seleção do País de Gales, Bale se direcionou ao povo e escreveu que a aposentadoria foi a decisão mais difícil de sua carreira.

"Como posso descrever o que fazer parte deste país e deste time significa para mim? Como que eu articulo o impacto que isso tem na minha vida? Como coloco em palavras a forma que eu me senti toda vez que eu vesti a camisa de Gales? Minha resposta é que eu nunca conseguiria fazer isso apenas com palavras. Mas eu sei que todas as pessoas envolvidas no futebol galês sentem a magia e são impactados de uma maneira tão poderosa e única. Então eu sei que você sente o que eu sinto, sem usar nenhuma palavra", comentou Bale, que ainda agradeceu por fazer parte da história do país.

Gareth Bale foi revelado pelo Southampton ainda nas categorias de base em 2006. O astro seguiu no futebol inglês vestindo a camisa do Tottenham até 2013, quando foi para o Real Madrid e viveu seu auge no futebol. Em 2020, retornou para o Tottenham, mas ficou por lá por menos de um ano, quando voltou a jogar pelo clube espanhol. O último clube de sua carreira foi o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, que contratou o atacante em julho de 2022.

Ao todo na carreira, Bale disputou 554 jogos e marcou 186 gols e 139 assistências. Entre os principais títulos no currículo, o atacante conquistou cinco taças da Champions League, quatro Mundiais de Clubes, três títulos da La Liga, três Supercopas da Europa, três Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e uma Copa da Liga Inglesa.

Pela seleção galesa, foram 111 jogos disputados e 40 gols anotados. Entre os principais torneios jogados, Bale esteve em campo em duas Eurocopas (2016 e 2020) e em uma Copa do Mundo (2022). Na Euro de 2016, comandou o País de Gales até as semifinais.

