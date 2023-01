PSG descarta cerimônia de homenagem a Messi pelo título da Copa do Mundo

Quase um mês depois de conquistar a Copa do Mundo do Catar com a seleção argentina, Lionel Messi fará "reestreia" pelo Paris Saint-Germain na temporada nesta quarta-feira, 11, em jogo contra o Angers, válido pelo Campeonato Francês. A bola vai rolar às 17 horas, no horário de Brasília, no Parque dos Príncipes.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o clube optou não realizar nenhuma cerimônia de homenagem ao jogador pelo título mundial. A única celebração foi o corredor de aplausos feito pelo elenco e comissão técnica no dia 4 de janeiro, quando o craque retornou aos treinamentos em Paris.

Esta é uma decisão curiosa por parte do PSG, já que na última temporada o time festejou a conquista da Copa Africana de Nações por Diallo e Gueye, representando a equipe de Senegal.

Desta vez, de acordo com o veículo, o clube parisiense entende que, como a Argentina derrotou justamente a França (de Mbappé) na decisão da Copa, uma festa diante dos torcedores poderia "gerar polêmica".

Enquanto isso, a diretoria do Paris Saint-Germain trabalha para renovar o contrato de Messi. As partes já haviam chegado a um "princípio de acordo" pela ampliação do vínculo ainda durante o Mundial, mas ainda restam detalhes para a extensão ser oficializada.

