Corinthians fez proposta por Cristiano Ronaldo, revela presidente do clube

O Corinthians, de fato, realizou uma proposta para contratar o astro português Cristiano Ronaldo. Em entrevista, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, revelou a ousada tentativa antes do jogador assinar com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. A informação havia sido divulgada exclusivamente pela Gazeta Esportiva, em dezembro do ano passado, em meio a disputa da Copa do Mundo do Catar.

Em sua coletiva de apresentação no time saudita, CR7 afirmou que recebeu ofertas de diversos países, dentre eles, do Brasil. Duílio, então, confirmou que a proposta partiu do Timão. Segundo ele, o time alvinegro conversou com representantes do atleta e já havia, inclusive, reunido parceiros para avançar nas tratativas.

"Nós fizemos uma proposta para o Cristiano Ronaldo. Desde que começou essa confusão dele com o Manchester United, nós viemos tentando. Lógico que era muito difícil, mas é o Corinthians, e por quê não tentar? Conversamos com o Jorge Mendes (empresário) algumas vezes e, agora, antes dele assinar com o clube da Arábia Saudita, fiz uma proposta", afirmou durante participação no programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes.

"A oferta salarial era igual à que ele ganhava no Manchester United, por dois anos de contrato. Fiz a proposta e torci até para ele não aceitar (risos). Brincadeira, nós tínhamos vários parceiros envolvidos no negócio. Era muito mas, era viável. Mas a proposta que veio de lá era 20 vezes maior, para você ter uma ideia. Acho que temos que tentar. Muitos deram risada do Renato Augusto, do Willian, e deu certo no final. Como presidente do Corinthians, tenho que buscar o que há de melhor no mundo", completou o dirigente.

Mesmo após a aproximação corintiana, Cristiano escolheu fechar um acordo bilionário para defender o Al-Nassr por duas temporadas e meia. O atacante, aliás, foi apresentado nesta semana como novo reforço e já participa normalmente dos treinamentos com o restante do elenco saudita. Ainda não há data prevista para sua estreia.

Apesar do alto investimento que teria de ser feito, o Corinthians entendia, na época, que a contratação de Cristiano Ronaldo, se feita de maneira segura e com garantias, traria um retorno financeiro e midiático. Algo parecido ou até maior com o que se teve quando Fenômeno foi contratado. Além disso, existia a confiança interna de que, tecnicamente, CR7 seria um jogador acima de qualquer outro em solo brasileiro.

