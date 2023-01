Messi retorna aos treinamentos com o Paris Saint-Germain

Lionel Messi, campeão do mundo com a Argentina em dezembro no Catar, retornou nesta quarta-feira ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain, anunciou o clube francês.

Messi, de 35 anos, viajou à França na segunda-feira à noite acompanhado de sua família vindo de sua cidade natal, Rosario, e desembarcou na terça no aeroporto de Bourget, ao norte de Paris.

Após as comemorações pelo título mundial pela 'Albiceleste', o jogador aproveitou as férias Natal em seu país.

Nesta quarta-feira, ele foi recepcionado no CT sob os aplausos de seus companheiros, membros da comissão técnica e funcionários do PSG, antes de receber um pequeno troféu do conselheiro de futebol da equipe, Luis Campos, como mostra um vídeo publicado no Twitter do clube.

Messi foi o último jogador do time parisiense que participou do Mundial a retornar aos treinamentos.

Kylian Mbappé, seu adversário da final da Copa, além do marroquino Achraf Hakimi, retomaram as atividades no dia 21 de dezembro, apenas três dias depois do torneio no Catar.

No dia seguinte, foi a vez dos brasileiros Neymar e Marquinhos retornarem aos treinos no clube francês, depois de dez dias de descanso após a eliminação da Seleção nas quartas de final do Mundial, para a Croácia.

Os quatro entraram em campo no primeiro jogo da equipe pelo Campeonato Francês pós-Copa, na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, na qual Neymar foi expulso, o que o tirou por suspensão da rodada seguinte, contra o Lens (derrota por 3 a 1).

O próximo compromisso do PSG será na sexta-feira, contra o Châteauroux, pela Copa da França. No entanto, Messi só deve entrar em campo no dia 11 de janeiro, contra o Angers, pela Ligue 1.

