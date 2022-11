Veja classificados, potes e data do sorteio das oitavas da Champions

A Liga dos Campeões já tem confirmado os 16 times classificados para as oitavas de final da competição. O sorteio que definirá os confrontos da fase eliminatória será na próxima segunda-feira, dia 7, às 8 horas (de Brasília), na sede da Uefa.

No sorteio, os primeiros colocados de cada grupo ficam no pote 1 e fazem o jogo de volta como mandantes. Já os segundos vão para o porte 2. Clubes do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo não se enfrentam nas oitavas.

Desde a última temporada, o gol qualificado (fora de casa) não vale mais como critério de desempate na fase de mata-mata. Assim, caso o duelo termine empatado no placar agregado, será definido na prorrogação e, se preciso, nos pênaltis.

Os jogos de ida das oitavas de final ocorrem nos 14, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2023. As partidas de volta, por sua vez, acontecem em 7,8, 14 e 15 de março. A Uefa irá realizar novo sorteio para definir os confrontos de quartas de final e conhecer o caminho até a final do torneio.

A decisão da Champions League da temporada 2022/23 será na Turquia, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. O jogo está agendado para o dia 10 de junho.

Confira os classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões:

Pote 1 – Napoli, Porto, Bayern de Munique, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica;

Pote 2 – Liverpool, Club Brugge, Inter de Milão, Eintracht Frankfurt, Milan, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

