City bate Sevilla na Champions; Dortmund empata com Copenhagen

O Mancheste City venceu o Sevilla por 3 a 1 nesta quarta-feira no Etihad Stadium, pela sexta e última rodada do Grupo G da Liga dos Campeões, que em seu outro jogo teve o empate em 1 a 1 entre Copenhagen e Borussia Dortmund na Dinamarca.

City e Sevilla entraram e campo sem nada a disputar, já que os ingleses já estavam garantidos como líderes da cheve e os espanhóis já tinham passaporte carimbado para a Liga Europa.

O time visitante abriu o placar com Rafa Mir aos 31 minutos de jogo, mas os 'Citizens' chegaram à virada no segundo tempo com Rico Lewis, Julián Álvarez e Riyad Mahrez.

"Queríamos fazer um jogo sério, poupando alguns jogadores e com algumas mudanças pré-estabelecidas. Na avaliação há mais coisas positivas e o negativo é a repetição de erros não forçados que nos castigaram", disse o técnico do Sevilla, Jorge Sampaoli.

No outro confronto da chave, que também não tinha nada em jogo, o Borussia Dortmund saiu na frente do Copenhagen com um gol do belga Thorgan Hazard aos 23 minutos do primeiro tempo, mas os donos da casa empataram ainda antes do intervalo com o jovem islandês Hakon Arnar Haraldsson.

