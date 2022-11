Com gols de Vini Jr e Rodrygo, Real goleia e avança em 1º na Champions

Os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior marcaram na partida e os merengues garantiram o primeiro lugar do grupo F

O Real Madrid goleou o Celtic por 5 a 1 nesta quarta-feira, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os brasileiros Rodrygo e Vinicius Júnior marcaram na partida e os merengues garantiram o primeiro lugar do grupo F.

Com os resultados da rodada, o Real Madrid ficou na primeira colocação da chave, com 13 pontos conquistados, enquanto o RB Leipzig garantiu o segundo lugar, com 12 unidades. O Shakhtar Donetsk conseguiu uma vaga para a Liga Europa, enquanto o Celtic terminou na quarta posição.

O próximo jogo do Real Madrid será contra o Rayo Vallecano, na segunda-feira, fora de casa. O jogo será disputado às 17 horas (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O primeiro gol do Real Madrid foi marcado aos seis minutos de jogo, com Luka Modric, de pênalti. A penalidade foi assinalada após o zagueiro Moritz Jenz rebater a bola com o braço dentro da área.

Os mandantes ampliaram com o brasileiro Rodrygo, aos 21 minutos, também de pênalti. Dessa vez, foi a vez do meia Matt O'Riley ampliar o braço dentro da área e cometer a penalidade. Ambos os penais foram bem convertidos, sem chance para o goleiro Joe Hart, ex-Manchester City.

Ainda na primeira etapa, um terceiro pênalti foi assinalado, dessa vez para o Celtic. O lateral-esquerdo Mendy chegou atrasado e acertou Liel Abada com um carrinho dentro da área. Na cobrança, no entanto, o lateral-esquerdo Josip Juranovic parou em Courtois.

O terceiro gol do Real Madrid foi anotado aos cinco minutos do segundo tempo, com Asensio, que finalizou de primeira após receber cruzamento na medida de Carvajal.

O quarto tento merengue foi de Vinícius Júnior, que completou cruzamento de Federico Valverde e chegou ao seu 10º gol na temporada. O quinto gol foi do uruguaio Federico Valverde, que finalizou com força o cruzamento rasteiro de Lucas Vázquez.

O Celtic ainda descontou nos minutos finais com o português Jota, em cobrança de falta. Courtois chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol de honra dos escoceses.

Tags