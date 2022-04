Arsenal x Manchester United ao vivo: onde assistir à Premier League

Arsenal enfrenta o Manchester United de Cristiano Ronaldo hoje, sábado, 23 de abril (23/04), em partida válida pela 34ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Arsenal x Manchester United ao vivo: onde assistir

Star+ - serviço de streaming para assinantes

ESPN - canal fechado

Arsenal x Manchester United: provável escalação

Arsenal:

Ramsdale; Cédric, White, Gabriel e Tavares; Partey, Xhaka, Saka e Odegaard; Martinelli e Lacazette

Técnico: Mikel Arteta

Manchester United:

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Alex Telles; Matic, Bruno Fernandes e Lingard; Sancho, Cristiano Ronaldo e Rashford

Técnico: Ralf Rangnick

Quando será Arsenal x Manchester United

Hoje, 24 de abril (24/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Arsenal x Manchester United

Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

