Caso de polícia: zagueiro Maguire, do Manchester United, recebe ameaça de bomba

O zagueiro Harry Maguire, do Manchester United, recebeu uma ameaça de bomba nesta quinta-feira, após os recentes resultados ruins da equipe, e levou o caso à polícia. A informação é do jornal britânico The Sun.

Segundo o periódico, oficiais de Creshire foram até a casa do jogador, que vive com sua esposa e duas filhas. O atleta teria recebido a intimidação através de seu e-mail.

O inglês foi apontado como uma das principais fraquezas da equipe ao longo desta temporada. O time de Manchester ocupa a sexta posição no Campeonato Inglês e teve sua defesa vazada em várias oportunidades, sofrendo 48 gols.

A derrota para o rival Liverpool, por 4 a 0, intensificaram as críticas sobre o defensor e o elenco do clube, por conta da temporada considerada frustrante pela torcida.

O time do interino Ralf Rangnick foi eliminado em todas as competições que disputou e não conseguiu apresentar o desempenho esperado. A fim de mudar a rota na próxima temporada, o clube anunciou a chegada do técnico Erik ten Hag nesta quinta-feira.

