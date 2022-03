Portugal x Macedônia do Norte ao vivo: onde assistir às Eliminatórias

Portugal e Macedônia do Norte jogam hoje, dia 29, em busca de uma vaga para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação e últimas notícias

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Macedônia do Norte hoje, terça, dia 29 março (29/03), pela repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília) e acontece no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal.

A partida será transmitida ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming Estádio TNT Sports, ambos para assinantes.

Sobre o assunto Itália perde para a Macedônia do Norte e está fora da Copa; Portugal vence Turquia e avança

Eriksen faz gol em seu retorno à seleção da Dinamarca após parada cardíaca

Portugal x Turquia ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da Europa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Portugal x Macedônia do Norte ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal televisivo por assinatura

Estádio TNT Sports: serviço de streaming por assinatura

Portugal x Macedônia do Norte ao vivo: provável escalação:

Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, José Fonte, Danilo Pereira (Pepe) e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, João Moutinho e Bruno Fernandes; Otávio, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Desfalques: Rúben Neves (machucado) e Pepe (Covid-19)

Técnico: Fernando Santos

Macedônia do Norte:

Dimitrievski; Stefan Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski; Elmas, Kostadinov e Bardhi; Churlinov, Milan Ristovski e Trajkovski.

Técnico: Blagoja Milevski

Quando será Portugal x Macedônia do Norte

Hoje, 29 de março (29/03), às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será Portugal x Macedônia do Norte

Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Tags