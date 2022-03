Eriksen faz gol em seu retorno à seleção da Dinamarca após parada cardíaca

Christian Eriksen voltou a jogar pela Dinamarca e ainda um gol na derrota por 4 a 2 para a Holanda no amistoso disputado neste sábado, 26, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. O dinamarquês retornou à seleção menos de nove meses após ataque cardíaco.

Saindo do banco de reservas no intervalo, o meia-atacante do Brentford não esperou nem dois minutos e já no segundo toque na bola, marcou um golaço. Ele chutou com força de dentro da área no ângulo, marcando assim seu 37º gol em 110 jogos com a seleção dinamarquesa.

Eriksen protagonizou essa volta no mesmo campo em que deu seus primeiros passos profissionais, vestindo a camisa do Ajax por quatro temporadas brilhantes, entre 2009 e 2013. Durante o primeiro tempo, Eriksen assistiu ao jogo do banco, como o técnico Kasper Hjulmand havia planejado.

Aplaudido pela torcida holandesa e pelo técnico da "Oranje" Louis van Gaal ao entrar em campo, Eriksen ergueu as mãos para o céu em um gesto de agradecimento. Incisivo e autor de vários lances em que mostrou sua qualidade técnica, além de marcar o gol acertou a trave com um belo chute de longe.

Parecia evidente que o jogador estava desfrutando de seu retorno à normalidade, após o incidente ocorrido no dia 12 de junho de 2021.Naquele dia, Eriksen desmaiou aos 42 minutos da partida contra a Finlândia na fase de grupos da Eurocopa, e ficou inconsciente durante cinco longos minutos.

Depois de ter implantado um desfibrilador, Eriksen retomou os treinos em Odense, com o seu clube de formação e mais tarde com a academia do Ajax, mantendo a esperança de poder retomar uma carreira interrompida nos seus melhores anos. Sem essa oportunidade na Itália, Eriksen foi liberado de seu contrato com a Inter de Milão e assinou até o final da temporada com o recém-promovido Brentford, time com o qual já disputou três jogos da Premier League desde o final de fevereiro.



