Itália perde para a Macedônia do Norte e está fora da Copa; Portugal vence Turquia e avança

Trajkowski marcou o gol na vitória dos macedônios por 1 a 0 e elimina os italianos na repescagem das Eliminatórias Europeias. País da península balcânica enfrenta portugueses por vaga no mundial do Catar

A Itália foi derrotada pela Macedônia do Norte por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira, 24, em jogo válido pela repescagem das Eliminatórias Europeias, e está fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Jogando em casa, os italianos tiveram amplo domínio da partida, mas sofreram gol marcado por Trajkowski nos acréscimos do segundo tempo e deram adeus as chances de disputar o mundial do Catar.

A equipe comandada por Roberto Mancini criou as melhores chances na primeira etapa, mas como não conseguiu converter em gols, o duelo foi para o intervalo com o placar inalterado. Na segunda etapa, a Azurra teve chances de marcar, mas parou na defesa da Macedônia. Para completar a frustração italiana, Trajkovski marcou para a Macedônia do Norte, aos 48.

Na última fase dos playoffs, a Macedônia do Norte vai enfrentar a seleção de Portugal, que venceu a Turquia por 3 a 1 no estádio do Dragão, no Porto, e segue viva na busca por uma vaga na Copa do Mundo. Os gols portugueses foram marcados por Otávio, Matheus Nunes e Diego Jota. Burak Yilmaz descontou para os turcos.

Pressionando o adversário desde o início do duelo, a equipe de Cristiano Ronaldo e companhia abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo.

Após boa jogada de CR7, Bernardo Silva recebeu e mandou a bola na trave. O meia Otávio aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

Mesmo com a vantagem, Portugal seguiu com o controle da partida. Antes da etapa inicial acabar, Diogo Jota aproveitou boa chance e marcou o segundo gol da seleção portuguesa.

Na volta do intervalo, a Turquia conseguiu abrir espaços para criar mais chances. Burak Yilmaz marcou aos 19 minutos e diminuiu para o time turco.

A grande chance do empate aconteceu aos 38 do segundo tempo, quando um pênalti foi marcado para a Turquia. Porém, Yilmaz mandou por cima do gol e desperdiçou a cobrança.

Para consolidar a vitória portuguesa, Matheus Nunes marcou aos 48 minutos do segundo tempo e deu números finais à partida.

Agora, Portugal e Macedônia do Norte se enfrentam na terça-feira, 29, em jogo único, por uma vaga no Mundial do Catar.

