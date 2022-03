Juventus x Villarreal ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Juventus e Villarreal se enfrentam hoje, quarta, 16 de março (16/03), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, na Itália.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal fechado Space e no serviço de streaming HBO Max. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e últimas notícias ao final do texto.

Juventus x Villarreal ao vivo: onde assistir

Space - TV de canal fechado. Você precisa ser assinante para assistir ao jogo

HBO Max - streaming que você também precisa assinar para ver a partida

Juventus x Villarreal: provável escalação



Juventus:

Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt e De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot; Vlahovic e Morata

Desfalques: Alex Sandro e Leonardo Bonucci, Denis Zakaria, Weston McKennie, Kaio Jorge e Federico Chiesa (machucados)

Técnico: Massimiliano Allegri

Villarreal:

Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Capoue, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma

Desfalques: Ruben Pena, Paco Alcacer e Alberto Moreno (machucados)

Técnico: Unai Emery

Quando será Juventus x Villarreal

Hoje, 16 de março (16/03), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventus x Villarreal

Juventus Stadium, em Turim, na Itália

