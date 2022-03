Havertz marca no fim e dá vitória ao Chelsea sobre o Newscastle pelo Inglês

Com a vitória, os Blues permanecem na terceira colocação com 59 pontos. Já o Newcastle perdeu após oito jogos de invencibilidade na competição, mas continua na 14ª posição com 31 pontos.

Mesmo em um jogo pouco inspirado em Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Newcastle por 1 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O único gol foi marcado pelo alemão Havertz no fim da partida.

Nas arquibancadas, os torcedores se manifestaram em apoio ao dono Roman Abramovich, que vem sofrendo sanções pelo governo britânico, com impacto ao Chelsea.

Com a vitória, os Blues permanecem na terceira colocação com 59 pontos. Já o Newcastle perdeu após oito jogos de invencibilidade na competição, mas continua na 14ª posição com 31 pontos.

O jogo

O Chelsea teve dificuldades para furar a defesa do Newcastle e não conseguiu chegar com perigo no primeiro tempo. O Newcastle, inclusive, teve a melhor chance da etapa em chute perigoso de Almirón, que parou na defesa do goleiro Mendy.

No primeiro minuto da segunda etapa, os visitantes chegaram novamente com o brasileiro Bruno Guimarães, que arriscou de fora da área. A bola passou raspando a trave esquerda.

Porém, foi o Chelsea que marcou aos 43 minutos com Havertz. O alemão recebeu lindo passe de Jorginho, dominou com categoria e finalizou para o fundo do gol para decretar a vitória dos donos da casa.

O próximo compromisso do Chelsea é diante do Lille pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, fora de casa, nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília). No primeiro jogo, os ingleses venceram por 2 a 0 e chegam em vantagem para o duelo.

O Newcastle joga pelo Campeonato Inglês, na quinta-feira, quando visita o Everton, às 16h45.

