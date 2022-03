Eriksen volta a ser convocado pela seleção da Dinamarca após se recuperar de mal súbito

Atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória no último ano, em duelo entre Dinamarca e Finlândia, pela fase de grupos da Eurocopa. Esta foi a última vez em que o jogador esteve em campo pela seleção nacional

A seleção da Dinamarca anunciou na manhã desta terça-feira, 15, a convocação para os amistosos contra Holanda e Sérvia. A grande novidade foi o retorno do meia Christian Eriksen, do Brentford, que voltará a defender seu país após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O susto aconteceu no último ano, em duelo entre Dinamarca e Finlândia, pela fase de grupos da Eurocopa. Esta foi a última vez em que o jogador esteve em campo pela seleção nacional.

Eriksen, então, precisou passar por uma cirurgia, para colocar um desfibrilador interno. No entanto, por conta de restrições médicas do Campeonato Italiano, o atleta não pode mais jogar pela Inter de Milão, pelo uso do aparelho.

O jogador ficou meses sem atuar, até assinar pelo Brentford, da Inglaterra, em janeiro deste ano. O contrato é valido apenas até o final da atual temporada.

O confronto diante dos holandeses ocorre no dia 26 de março, fora de casa. Já a partida contra os sérvios acontece no dia 29, no Estádio Parken, em Copenhague, o mesmo local em que Eriksen teve o mal súbito.

