Liverpool x Inter de Milão ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Liverpool e Inter de Milão se enfrentam hoje, terça, 08 de março (08/03), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Liverpool x Inter de Milão: onde assistir

TNT ou HBO Max

Liverpool x Inter de Milão: provável escalação



Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté e Robertson; Fabinho, Thiago e Elliot (Henderson); Sadio Mané, Mohamed Salah e Diogo Jota (Luis Díaz)

Técnico: Jürgen Klopp

Inter de Milão:

Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Vidal, Brozovic, Çalhanoglu, Dumfries e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko

Técnico: Simone Inzaghi

Quando será Liverpool x Inter de Milão

Hoje, 08 de março (08/03), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Liverpool x Inter de Milão

Estádio Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

