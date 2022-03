Bayern de Munique x RB Salzburg ao vivo: onde assistir à Champions League

Bayern de Munique e RB Salzburg se enfrentam hoje, terça, 08 de março (08/03), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal Space e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Krasnodar suspende contrato de oito atletas, entre eles dois brasileiros e ex-zagueiro do Atlético-MG

Fifa emite comunicado sobre episódio de violência no futebol mexicano: "Inaceitável"

Liverpool x Inter de Milão ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bayern de Munique x RB Salzburg: onde assistir

Space ou HBO Max

Bayern de Munique x RB Salzburg: provável escalação



Bayern de Munique:

Ulreich; Pavard, Sule e Hernández; Gnabry, Kimmich, Musiala e Coman; Muller e Sane; Lewandowski

Desfalques: Corentin Tolisso, Manuel Neuer, Alphonso Davies e Leon Goretzka (machucados)

Técnico: Julian Nagelsmann

RB Salzburg:

Kohn; Kristensen, Piatkowski, Wober e Ulmer; Camara; Capaldo, Aaronson e Seiwald; Adamu e Adeyemi

Desfalques: Albert Vallci, Sekou Koita, Ousmane Diakite, Bryan Okoh, Benjamin Sesko, Jerome Onguene, Noah Okafor e Oumar Solet (machucados)

Técnico: Matthias Jaissle

Quando será Bayern de Munique x RB Salzburg

Hoje, 08 de março (08/03), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Bayern de Munique x RB Salzburg

Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Tags